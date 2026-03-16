На белорусском табачном рынке может появиться новый игрок

На белорусском табачном рынке может появиться новый игрок6
- 16.03.2026, 8:52
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За J.S.S Tobacco стоит сирийский бизнесмен.
Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности, в январе этого года британская табачная компания J.S.S Tobacco предоставила белорусской фирме «Техноальфагрупп» лицензионные права на три своих бренда, заметил сайт «Белорусы и рынок».
Речь идет о марках сигарет Manchester, Manchester Nano и Manchester Nano Uno, выпускаемых J.S.S Tobacco на фабрике в свободной экономической зоне Джебель-Али в Дубае. Срок действия лицензионного договора с «Техноальфагрупп» истекает в 2029 году.
Владельцем J.S.S Tobacco называется сирийский бизнесмен Халед аль-Махамид.
Что касается его партнера в Беларуси, то «Техноальфагрупп», созданная в 2021 году, известна как оптовый поставщик итальянской fashion-продукции на рынки Беларуси и России.