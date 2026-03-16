Может ли удар по заводу «Кремний Эл» сорвать производство ракеты «Изделие-30» 5 16.03.2026, 9:14

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ВСУ разнесли предприятие ракетным ударом.

В российском Брянске завод «Кремний Эл» 10 марта подвергся сильному удару. Для атаки, как сообщается, Украина использовала ракеты Storm Shadow. Также отмечалось, что предприятие поставляло компоненты для блока управления боевой частью новой российской крылатой ракеты «Изделие-30».

Предполагается, что именно такое оружие в ночь на 7 марта могло быть использовано при ударе по жилому дому в Харькове. Как рассказал офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии для «24 канала», у «Изделия-30» и ракет Х-101 используются одинаковые блоки управления.

По его словам, в России есть основной завод, который занимается производством электроники, — это «Кремний Эл». Кроме того, существует Воткинский завод, где изготавливают баллистические ракеты.

Также предприятия ракетной отрасли расположены в Московской области — в Королеве и Раменском. Там производят основные крылатые ракеты, а также гиперзвуковые «Цирконы».

«Поэтому мы говорим о том, что завод «Кремний Эл» выпускает большинство электронных компонентов, которые устанавливаются и в ракеты, и в авиацию. Их даже могут использовать в средствах радиоэлектронной борьбы», — отметил Храпчинский.

Таким образом, удар по заводу «Кремний Эл» может негативно повлиять на производство ракеты «Изделие-30».

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