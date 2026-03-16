Ученые назвали продукт, который первым начнут выращивать на Луне 9 16.03.2026, 9:41

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Фото: charter97.org

Первым заведением на спутнике Земли станет фалафельная?

По мнению ученых из Техасского университета в Остине (США), нут может стать первой сельскохозяйственной культурой, которую люди начнут выращивать на спутнике Земли, пишет «Нож».

Вся поверхность Луны покрыта реголитом — особым пылевым материалом. В его составе отсутствуют микроорганизмы и органические вещества, которые крайне необходимы для роста растений. При этом в реголите присутствуют минералы, потенциально полезные для растений, но, увы он также содержит тяжелые металлы, препятствующие их развитию.

Американские ученые захотели проверить, смогут ли сельхозкультуры расти в столь суровых условиях. Для этого исследователи использовали имитацию лунного грунта. Речь о смеси, которая по составу максимально приближена к образцам лунного грунта, доставленным на Землю во время миссии «Аполлон».

Команда смешала имитацию лунного грунта с биогумусом — материалом, обогащенным питательными веществами, которые образуются в результате переработки органических отходов красными калифорнийскими червями. Далее специалисты обработали семена нута микоризными грибами и посадили их в необычную почву.

Результаты показали, что нут успешно растет в смесях, содержащих до 75% имитации лунного грунта. Далее, по мере увеличения доли «внеземного» состава, растения начинали испытывать стресс и постепенно погибали.

Теперь ученым предстоит выяснить, поглощают ли растения вредные металлы из почвы и содержит ли лунный нут полезные питательные вещества.

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