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Иран атаковал международный аэропорт Дубая

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  • 16.03.2026, 9:46
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Иран атаковал международный аэропорт Дубая

Его работа остановлена.

В ночь на 16 марта международный аэропорт Дубая подвергся атаке иранского беспилотника. В результате на территории воздушной гавани загорелся один из топливных резервуаров, сообщили власти эмирата. По их данным, жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара были задействованы подразделения гражданской обороны Дубая.

На фоне происшествия Управление гражданской авиации временно приостановило полеты, объяснив это мерами предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта.

Сервисы отслеживания авиаперелетов показывают, что как минимум 15 самолетов не смогли приземлиться в Дубае. Часть рейсов была перенаправлена в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC).

Российские туристы, находившиеся неподалеку, рассказали изданию Shot, что слышали несколько громких взрывов, после чего увидели сильное зарево пожара со стороны аэропорта. По состоянию на 07:00 по московскому времени над местом удара все еще поднимался дым.

Ранее, 13 марта, иранский беспилотник атаковал Дубайский международный финансовый центр (DIFC). Тогда власти сообщили, что одно из зданий получило незначительные повреждения из-за падения обломков сбитого объекта. Пострадавших в результате инцидента не было.

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