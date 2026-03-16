ISW: Кремль «отрубает» связь для своих военных 2 16.03.2026, 10:13

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Telegram фактически под запретом.

Похоже, что Россия таки планирует и пытается ограничить использование Telegram в военных подразделениях, что может обострить текущие проблемы оккупационной армии со связью, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения российских «военкоров» о том, что некоторые подразделения армии РФ заставляют своих военнослужащих удалять Telegram. Это противоречит публичным заявлениям отдельных российских чиновников о том, что военным оккупационной армии будет разрешено продолжать использовать Telegram для поддержки боевых операций.

В то же время один из известных российских «военкоров» 15 марта заявил, что источники на местах сообщили ему об указаниях военнослужащим все же удалить приложение Telegram со своих телефонов. Этот «военкор» утверждал, что российская военная полиция проверяет телефоны, чтобы убедиться, что военнослужащие удаляют Telegram, и что российское военное командование продвигает государственный мессенджер Max в качестве альтернативы.

Упомянутый «военкор» вместо этого пожаловался, что мессенджер Max остается очень неудобным в использовании, и утверждал, что некоторые подразделения специального назначения запретили использование Max (какие именно — он не уточнил). По его данным, некоторые российские подразделения все же выполняют приказ об удалении Telegram и переходе на Max, тогда как другие подразделения продолжают общаться через Telegram. Как подчеркивают в ISW, этот же «военкор» предположил, что расхождения в фактическом применении Telegram свидетельствуют о том, что приказы, вероятно, поступают от конкретных подразделений, но пока не являются воплощением универсального подхода Министерства обороны России.

Институт изучения войны напоминает, что 11 февраля кремлевские чиновники озвучили ряд заявлений об отказе от использования Telegram для связи на передовой в российской армии. Однако впоследствии отступили от этих заявлений после широкой негативной реакции российского сообщества «военкоров». Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что российские чиновники не принимали решений об ограничении Telegram в войне России против Украины.

Однако, как подчеркивает ISW, данные о введении фактического запрета Telegram в некоторых российских подразделениях противоречат действующей публичной политике Кремля. Решение некоторых подразделений запретить Telegram может свидетельствовать о том, что Россия все еще планирует запретить Telegram на передовой более повсеместно, предполагают аналитики. Они также озвучивают версию о том, что такие шаги могут свидетельствовать о желании некоторых российских командиров добиться благосклонности Кремля, вводя подобные ограничения еще до того, как поступят официальные приказы от Министерства обороны. Блокировка Telegram, вероятно, ухудшит работу системы российского командования и управления войсками иобострит существующие проблемы со связью, с которыми российские войска сталкиваются с момента блокировки Starlink с 1 февраля 2026 года, подчеркивает ISW.

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