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ИП из РФ переехала в Беларусь и стала «тунеядкой»

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  • 16.03.2026, 10:28
  • 10,270
ИП из РФ переехала в Беларусь и стала «тунеядкой»

Россиянка шокирована законами в нашей стране.

Россиянка Анна Трошина в TikTok рассказала о своей жизни и бизнесе в Беларуси, где столкнулась с неожиданными требованиями местного законодательства.

Анна переехала из Сахалина в Беларусь в 2024 году вместе с семьей: сначала жила в Гродно, а затем осела в Слониме, где купила дом. Она занимается сетевым маркетингом и продаёт БАДы компании Siberian Wellness.

Недавно женщина обратилась в службу занятости Слонима, чтобы доказать, что не является тунеядкой. У неё при себе были документы о регистрации ИП в России.

— «Я не понимаю, в чём разница. Те, кто работают в России по трудовому договору, не считаются тунеядцами, а ИП — да», — пожаловалась Трошина.

Она объясняла сотруднице службы, что платит налоги и страховые взносы, и видит единственный способ внести вклад в экономику Беларуси — оформить самозанятость, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги.

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