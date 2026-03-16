Трамп ставит ультиматум Си Цзиньпину 13 16.03.2026, 10:30

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Фото: Getty Images

Он связан с Ираном.

Президент США Дональд Трамп пригрозил перенести саммит с китайским лидером Си Цзиньпином, если Пекин не окажет содействие в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Саммит был запланирован на конец месяца, однако теперь Трамп связал его проведение с действиями Китая по охране пролива.

— «Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив», — подчеркнул президент США.

— «Мы хотели бы знать об этом заранее. Две недели до саммита — долгий срок… Мы можем отложить встречу», — добавил он, не уточнив конкретный срок переноса.

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