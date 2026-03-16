Литва будет сбивать белорусские метеозонды дронами 4 16.03.2026, 10:42

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БПЛА скоро представят в Вильнюсе.

Правительство Литвы 16 марта получит современные промышленные дроны, предназначенные для охраны государственной границы и противодействия полетам контрабандных воздушных шаров, сообщает LRT.

Беспилотники будут официально переданы с участием премьер-министра Инги Ругинене, представителей Союза стрелков Литвы и вице-президента табачной компании Philip Morris International Михала Мержеева.

После передачи возможности дронов продемонстрируют публично на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе. Сообщается, что техника приспособлена для работы в сложных условиях.

Для противодействия контрабанде из Беларуси компании IT logika, Teltonika и Dangaus šviesos предложили свои решения, однако их технологии всё ещё находятся на стадии разработки.

Литва представит дроны для борьбы с контрабандой и охраны границы - LRT

В понедельник в правительстве Литвы будут переданы современные промышленные дроны, предназначенные для охраны государств...

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