Литва будет сбивать белорусские метеозонды дронами

Литва будет сбивать белорусские метеозонды дронами4
- 16.03.2026, 10:42
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БПЛА скоро представят в Вильнюсе.
Правительство Литвы 16 марта получит современные промышленные дроны, предназначенные для охраны государственной границы и противодействия полетам контрабандных воздушных шаров, сообщает LRT.
Беспилотники будут официально переданы с участием премьер-министра Инги Ругинене, представителей Союза стрелков Литвы и вице-президента табачной компании Philip Morris International Михала Мержеева.
После передачи возможности дронов продемонстрируют публично на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе. Сообщается, что техника приспособлена для работы в сложных условиях.
Для противодействия контрабанде из Беларуси компании IT logika, Teltonika и Dangaus šviesos предложили свои решения, однако их технологии всё ещё находятся на стадии разработки.
Литва представит дроны для борьбы с контрабандой и охраны границы - LRT
В понедельник в правительстве Литвы будут переданы современные промышленные дроны, предназначенные для охраны государств...