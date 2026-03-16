Куба — следующая? 2 16.03.2026, 10:48

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Трамп намекнул на скорые действия США в отношении коммунистического режима.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вскоре могут заключить соглашение с Кубой или предпринять другие шаги, намекая на возможность быстрых изменений в долгосрочно напряженных отношениях. По его словам, в настоящий момент США ведут переговоры с Кубой, но первоочередное внимание уделяется Ирану, сообщает Reuters.

«Куба также заинтересована в соглашении, и я считаю, что вскоре мы либо достигнем договоренности, либо примем необходимые меры», — отметил Трамп.

Как сообщает издание, президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что его страна начала переговоры с США на фоне одного из самых серьезных экономических кризисов последних десятилетий. Цель диалога — найти решение и преодолеть двусторонние разногласия между государствами.

Отмечается, что экономический кризис на Кубе усилился из-за перебоев с поставками нефти, от которой зависит работа электростанций и транспортной системы. Власти были вынуждены вводить веерные отключения электроэнергии по стране и ограничивать часть общественных услуг.

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