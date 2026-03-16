Белорусские сельчане поймали загадочного зверя

Белорусские сельчане поймали загадочного зверя16
- 16.03.2026, 18:07
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Хищник загрыз кур, попал в капкан — а утром таинственно исчез.
Похоже, состоялось очередное явление полумифического лесного кота белорусам. Cначала зверь забрался в деревенский курятник, загрыз несколько птиц, потом попался в оставленный там капкан, а на следующий день таинственно исчез (оставив после себя грозное видео и кучу куриных перьев). Теперь все гадают, как это возможно, пишет Onliner.by.
Эпопея с лесным котом длится не первый год. Считалось, что последний белорусский экземпляр был убит охотником в 1927 году. Пока в 2017‑м похожий зверь не был зафиксирован фотоловушкой в белорусской части чернобыльской зоны (не очень отчетливо).
Сердцем все понимали, что это именно он, но для формального подтверждения этого снимка тогда оказалось недостаточно.
А 16 июня 2025 года лесной кот попал на барсучью фотоловушку в нацпарке «Припятский». Красовался там изо всех кошачьих сил.
С тех пор как в воду канул — несмотря на попытки вычислить его и добыть хоть немножко биоматериала для анализа.
Залез мародерить
Об очередном предполагаемом появлении лесного кота нам сообщил натуралист-любитель Юрий Малец, который сам узнал обо всем от очевидца. События разворачивались в деревне Дзержинск Лельчицкого района. 14 марта зверя обнаружили в своем сарае местные жители: угодил лапой в оставленный капкан. Перед этим успел убить шесть куриц
Капкан крепился цепью к вертикально стоящей жерди. Оставляли его в расчете на куницу или хорька — попался совсем уникальный персонаж.
Исчез вместе с капканом и цепью
Зверя временно так и оставили в сарае — «до выяснения обстоятельств». Хозяева ушли на работу, когда вернулись, жердь валялась на земле, кот отсутствовал. Говорят, исчез (вместе с капканом и цепью) в промежуток времени с 5:30 до 7:00. Теперь гадают, сам исхитрился или кто помог.
Осталось видео, дающее представление о том, как кот выглядел.
В «Припятском» уточнили нам: это не «их» экземпляр, видно по окраске. То есть, возможно, лесных котов в Беларуси уже больше одного.
Энтузиаст Малец надеется, на месте остались биологические следы пропавшего зверя (например, шерсть), по которым можно будет наконец физически подтвердить вид животного.