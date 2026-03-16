Белорусские сельчане поймали загадочного зверя 16 16.03.2026, 18:07

25,188

Хищник загрыз кур, попал в капкан — а утром таинственно исчез.

Похоже, состоялось очередное явление полумифического лесного кота белорусам. Cначала зверь забрался в деревенский курятник, загрыз несколько птиц, потом попался в оставленный там капкан, а на следующий день таинственно исчез (оставив после себя грозное видео и кучу куриных перьев). Теперь все гадают, как это возможно, пишет Onliner.by.

Эпопея с лесным котом длится не первый год. Считалось, что последний белорусский экземпляр был убит охотником в 1927 году. Пока в 2017‑м похожий зверь не был зафиксирован фотоловушкой в белорусской части чернобыльской зоны (не очень отчетливо).

Сердцем все понимали, что это именно он, но для формального подтверждения этого снимка тогда оказалось недостаточно.

А 16 июня 2025 года лесной кот попал на барсучью фотоловушку в нацпарке «Припятский». Красовался там изо всех кошачьих сил.

С тех пор как в воду канул — несмотря на попытки вычислить его и добыть хоть немножко биоматериала для анализа.

Залез мародерить

Об очередном предполагаемом появлении лесного кота нам сообщил натуралист-любитель Юрий Малец, который сам узнал обо всем от очевидца. События разворачивались в деревне Дзержинск Лельчицкого района. 14 марта зверя обнаружили в своем сарае местные жители: угодил лапой в оставленный капкан. Перед этим успел убить шесть куриц

Капкан крепился цепью к вертикально стоящей жерди. Оставляли его в расчете на куницу или хорька — попался совсем уникальный персонаж.

Исчез вместе с капканом и цепью

Зверя временно так и оставили в сарае — «до выяснения обстоятельств». Хозяева ушли на работу, когда вернулись, жердь валялась на земле, кот отсутствовал. Говорят, исчез (вместе с капканом и цепью) в промежуток времени с 5:30 до 7:00. Теперь гадают, сам исхитрился или кто помог.

Осталось видео, дающее представление о том, как кот выглядел.

В «Припятском» уточнили нам: это не «их» экземпляр, видно по окраске. То есть, возможно, лесных котов в Беларуси уже больше одного.

Энтузиаст Малец надеется, на месте остались биологические следы пропавшего зверя (например, шерсть), по которым можно будет наконец физически подтвердить вид животного.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com