Российский дрон рухнул у Монумента Незалежности в Киеве 10 16.03.2026, 11:20

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Во время атаки «Шахедов» пострадал центр города.

В центре Киева в результате российской атаки шахедами утром в понедельник, 16 марта, обломки сбитых целей упали на Монумент Незалежности на Крещатике. Об этом сообщает Nv.ua.

На распространенных в Сети кадрах видно задымление под монументом на Майдане Незалежности, возле ТЦ GLOBUS.

Повреждения памятника не фиксируются.

Мэр Виталий Кличко сообщал о падении обломков БпЛА в «самом центре столицы», КГВА писала о последствиях в Шевченковском, а также в Соломенском и Святошинском районах.

Утром 16 марта в Киеве прогремели многочисленные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили о группе ударных БПЛА и ракетной угрозе для Киева и области.

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