В Латвии зафиксировали рекорд попыток прорыва границы из Беларуси 1 16.03.2026, 11:31

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Режим Лукашенко усиливает гибридные атаки.

Накануне, 15 марта, Латвия предотвратила 15 попыток мигрантов незаконно пересечь границу с белорусской территории, свидетельствуют данные Государственной пограничной охраны этого балтийского государства.

Проведенный «Позіркам» анализ ежедневно публикуемой статистической информации показал, что это рекордное для Латвии в 2026 году суточное количество попыток нарушения границы на соответствующем участке.

За 15 мартовских дней Латвия остановила 31 попытку мигрантов нелегально пересечь границу со стороны Беларуси (2, 4, 11 и 15 марта — 5, 4, 7 и 15 соответственно) — на 55% больше, чем за весь февраль 2026-го, когда их было 20 (2, 26 и 28 февраля — 2, 10 и 8), но на 34% меньше, чем за аналогичный период марта 2025-го (47). В январе латвийское государство активности на границе с Беларусью не фиксировало.

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