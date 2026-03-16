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Трамп задумался о захвате ключевого для Ирана острова

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  • 16.03.2026, 11:58
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Трамп задумался о захвате ключевого для Ирана острова

США могут нанести Тегерану «экономический нокаут».

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, через который проходит около 90% экспорта нефти страны, сообщают источники Axios среди американских чиновников.

По их словам, решение о захвате острова может быть принято в случае продолжения блокировки нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Один из собеседников отметил, что Трампа привлекает эта идея из-за возможности нанести «экономический нокаут режиму» в Тегеране, лишив его финансирования.

При этом для захвата острова потребуется наземная операция, а иранские военные могут ответить ударами по нефтяным объектам и трубопроводам стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. «Есть большие риски и большие выгоды. Президент пока не принял решение и неясно, примет ли его», — отметил источник. Он добавил, что Трамп «не намерен просто ждать и позволять иранцам задавать темп конфликта». Другой собеседник подчеркнул, что пока действует блокада Ормузского пролива и экспорт ограничен, Трамп «не сможет завершить войну, даже если захочет».

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