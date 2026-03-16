Главный корпус БГУ закрыли 5 16.03.2026, 12:12

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Что происходит внутри исторического здания.

Главный корпус Белорусского государственного университета на время закрыли. В здании началась большая реконструкция, сообщает «Минскстрой».

Внутри сейчас развернулась масштабная стройка: работают отбойные молотки, во двор постоянно заезжают бетоновозы, самосвалы и другая техника. Работы идут полным ходом.

Строители начали с масштабного демонтажа.

В блоке А, который выходит на проспект Независимости, рабочие уже разобрали внутренние перегородки, сняли старые потолки и бетонные полы, демонтировали коммуникации, очистили стены от штукатурки.

Сейчас там усиливают конструкции и возводят новые перегородки. Кирпичные стены дополнительно укрепят специальной технологией – торкретированием.

Почти закончены работы по замене кровли. При этом форму крыши решили сохранить, чтобы внешний облик здания остался прежним.

Многие другие элементы исторического корпуса также решено оставить без изменений.

«Проектом предусмотрена реставрация фасада (ремонт штукатурки и лепного декора) с сохранением внешнего облика здания. Не изменится и пространственно-планировочная структура интерьеров», – отметил мастер строительного управления №199 Никита Коваленя.

Это означает, что в здании сохранятся двухсветные залы, галереи, главный мраморный вестибюль, исторические окна, а также входные группы с полированными дубовыми дверями.

Сейчас в корпусе идет полным ходом модернизация инженерной части. На объекте работают электромонтажники, в ближайшее время к ним присоединятся сантехники, а затем начнут трудиться штукатуры.

По словам Никиты Ковалени, реконструкция проводится с научным сопровождением и предполагает полное обновление внутренних элементов здания.

В частности, заменят перегородки, инженерные сети, двери, напольные покрытия, потолки, лифты и лифтовые шахты.

Также обновят актовый зал, библиотеку, читальные помещения, учебные аудитории, научные лаборатории, музей БГУ и столовую.

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