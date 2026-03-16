Израильские войска вошли в Ливан
- 16.03.2026, 12:11
- 3,110
ЦАХАЛ начинает операцию против «Хезболлы».
Армия Израиля начала вторжение в Ливан. В частности, ЦАХАЛ приступил к наземной операции.
Подразделения 91-й дивизии зашли в приграничные районы Ливана, чтобы уничтожить инфраструктуру вооруженной группировки «Хезболла» и снизить угрозу для севера Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛа.
Отмечается, что это «ограниченная и целенаправленная наземная операция» против группировки «Хезболла» на юге Ливана.
В заявлении говорится, что операция направлена на «ликвидацию боевиков и укрепление обороны вдоль границы». В ЦАХАЛе детализировали, что основными целями остаются юг страны, южные пригороды Бейрута и долина Бекаа — районы, которые являются «ключевыми опорными пунктами боевиков «Хезболлы».
«Эта деятельность является частью более широких оборонительных усилий по созданию и укреплению передовой оборонительной линии», — сказано в заявлении.
Перед вводом войск в этот район военные ЦАХАЛа провели «артиллерийские и военно-воздушные удары по многим целям для снижения угроз в оперативной обстановке», указали израильские военные.