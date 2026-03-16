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Израильские войска вошли в Ливан

  • 16.03.2026, 12:11
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Израильские войска вошли в Ливан
иллюстративное фото

ЦАХАЛ начинает операцию против «Хезболлы».

Армия Израиля начала вторжение в Ливан. В частности, ЦАХАЛ приступил к наземной операции.

Подразделения 91-й дивизии зашли в приграничные районы Ливана, чтобы уничтожить инфраструктуру вооруженной группировки «Хезболла» и снизить угрозу для севера Израиля, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Отмечается, что это «ограниченная и целенаправленная наземная операция» против группировки «Хезболла» на юге Ливана.

В заявлении говорится, что операция направлена на «ликвидацию боевиков и укрепление обороны вдоль границы». В ЦАХАЛе детализировали, что основными целями остаются юг страны, южные пригороды Бейрута и долина Бекаа — районы, которые являются «ключевыми опорными пунктами боевиков «Хезболлы».

«Эта деятельность является частью более широких оборонительных усилий по созданию и укреплению передовой оборонительной линии», — сказано в заявлении.

Перед вводом войск в этот район военные ЦАХАЛа провели «артиллерийские и военно-воздушные удары по многим целям для снижения угроз в оперативной обстановке», указали израильские военные.

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