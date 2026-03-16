Foreign Affairs: Россия бросает одного союзника за другим 2 16.03.2026, 12:25

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Фото: Reuters

Настало время режима аятолл.

Россия заняла сдержанную позицию после ударов США и Израиля по Ирану, несмотря на недавно подписанное стратегическое соглашение между двумя странами. Путин назвал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи «циничным нарушением международного права», однако Москва ограничилась дипломатическими заявлениями и призывами к деэскалации, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В 2024 году Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. При этом документ не содержит обязательств о взаимной военной защите, что позволяет Кремлю избегать прямого вмешательства в конфликт. По сообщениям западных СМИ, Россия могла передать Тегерану некоторые разведывательные данные и рекомендации по применению беспилотников, однако масштаб такой помощи остается ограниченным.

Сдержанность Москвы отражает более широкую тенденцию. В последние годы Россия также не вмешивалась в конфликты, затрагивающие ее партнеров. Например, она фактически не помешала Азербайджану вернуть контроль над Нагорным Карабахом в войне с Арменией и не смогла предотвратить падение режима сирийского президента Башара Асада.

При этом текущий конфликт может принести России косвенные выгоды. Продолжение войны на Ближнем Востоке способно повысить мировые цены на нефть и газ, что поможет российскому бюджету, испытывающему давление из-за войны в Украине. Даже рост цены нефти на 10 долларов за баррель может приносить российской экономике десятки миллионов долларов дополнительного дохода ежедневно.

Кроме того, обострение на Ближнем Востоке отвлекает внимание США от Европы и Украины. Вашингтону приходится расходовать ограниченные ресурсы — включая системы противовоздушной обороны и высокоточные боеприпасы — на поддержку союзников в регионе.

Отношения Москвы и Тегерана заметно укрепились после начала полномасштабной войны в Украине. Иран стал одним из ключевых военных партнеров России, поставляя беспилотники «Шахед», которые активно используются российскими войсками. В ответ Москва, по сообщениям СМИ, передавала Ирану военную технику и сотрудничала с ним в космических и ракетных программах.

Тем не менее значительная часть российских ресурсов сосредоточена на войне в Украине, поэтому Кремль предпочитает избегать прямого вмешательства и рассчитывает воспользоваться экономическими и политическими последствиями конфликта.

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