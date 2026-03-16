Убыточный «Газпром» теперь выпускает холодильники 5 16.03.2026, 12:40

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Компания пытается заработать на бытовой технике.

Завод бытовой техники Bosch под Санкт-Петербургом, который теперь находится под управлением дочерней компании «Газпрома» — «Газпром Бытовые системы», возобновил выпуск холодильников в мае 2025 года, пишет РБК. Согласно финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль составила 192,5 млн руб. против убытка 1,7 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла со 100 млн до 422,4 млн руб. К концу 2025 года предприятие наладило производство более 30 моделей холодильников. Завод заключил более 20 контрактов на реализацию продукции. Первыми покупателями стали крупные российские ретейлеры «М.Видео-Эльдорадо» и DNS, а также продавец бытовой техники Weissgauff.

Предприятие выпустило более 30 тыс. холодильников. В 2026 году планируется увеличить производство до 100 тыс. единиц, а в 2027 году — до 220 тыс. Параллельно компания готовится организовать выпуск стиральных машин, сообщил представитель «Газпром Бытовые системы».

Bosch остановил производство бытовой техники в России в 2022 году и в 2024-м планировал продать предприятие, но сделка не состоялась. В апреле того года Путин подписал указ, согласно которому российские дочерние структуры производителей бытовой техники Ariston и Bosch были переданы во временное управление «Газпром Бытовые системы». В марте 2025 года Ariston Holding N.V. восстановила контроль над своим российским активом — ООО «Аристон Термо Русь». Завод Bosch остается под управлением «Газпрома», хотя на 100% принадлежит немецкому концерну.

Новое направление развивается на фоне проблем основного бизнеса «Газпрома», заметил сайт The Moscow Times. До войны качавший газ в десятки стран, «Газпром» на начало 2026 года имел всего четырех клиентов в дальнем зарубежье: это Венгрия, Словакия, Турция и Китай. Объемы экспорта трубопроводного газа из России третий год подряд держатся на минимумах со второй половины 1980-х: 60 млрд кубометров в 2023 году, 81 млрд кубов в 2024-м и 78 млрд — в 2025-м, согласно оценкам БКС. По сравнению с довоенными пиками (200 млрд кубометров в 2018 году) экспорт «Газпрома» упал почти втрое. А поставки в Европу, некогда крупнейший рынок сбыта, откатились на уровни начала 1970-х: всего 18 млрд кубометров в прошлом году. Китай увеличил закупки газа до рекордных 38,8 млрд кубометров по трубопроводу «Сила Сибири», но эти объемы компенсируют лишь одну пятую былого экспорта в Евросоюз.

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