закрыть
21 июня 2026, воскресенье, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам предложили регистрировать питомцев в магазине ритуальных товаров

2
  • 16.03.2026, 14:52
  • 2,230
Белорусам предложили регистрировать питомцев в магазине ритуальных товаров

Необычная практика появилась в Жодино.

Жительница Жодино, города в Минской области, поделилась историей. Как и все владельцы домашних животных в 2026 году, она озаботилась регистрацией своего питомца в ЖКХ. Так требует закон, а с лета можно еще получить и штраф, если этого не сделать, пишет Telegraf.news.

Она обратилась в местную коммунальную службу, и там ей дали адрес, куда надо получать справку. Оказалось, что это магазин ритуальных товаров.

«Доброго дня, белорусы и Беларусь. По-моему, это «і смешна, і грэшна», но неуютно — так точно. Вряд ли в такой атмосфере хочется регистрировать питомцев, среди венков и погребальных крестов человеческих. Просто у них так в программе», — рассказала пользовательница Threads, поделившись листовкой, которую получила у коммунальников.

На ней написано, что выдачу регистрационного удостоверения домашнего животного и жетона для собак производит в магазине ритуальных услуг Жодинского ГУП «ОЖКХ» (Государственное унитарное предприятие «Объединенная жилищно-коммунальное хозяйство»).

Посмотреть в Threads

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип