Белорусам предложили регистрировать питомцев в магазине ритуальных товаров 2 16.03.2026, 14:52

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Необычная практика появилась в Жодино.

Жительница Жодино, города в Минской области, поделилась историей. Как и все владельцы домашних животных в 2026 году, она озаботилась регистрацией своего питомца в ЖКХ. Так требует закон, а с лета можно еще получить и штраф, если этого не сделать, пишет Telegraf.news.

Она обратилась в местную коммунальную службу, и там ей дали адрес, куда надо получать справку. Оказалось, что это магазин ритуальных товаров.

«Доброго дня, белорусы и Беларусь. По-моему, это «і смешна, і грэшна», но неуютно — так точно. Вряд ли в такой атмосфере хочется регистрировать питомцев, среди венков и погребальных крестов человеческих. Просто у них так в программе», — рассказала пользовательница Threads, поделившись листовкой, которую получила у коммунальников.

На ней написано, что выдачу регистрационного удостоверения домашнего животного и жетона для собак производит в магазине ритуальных услуг Жодинского ГУП «ОЖКХ» (Государственное унитарное предприятие «Объединенная жилищно-коммунальное хозяйство»).

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