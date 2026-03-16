«Такого не было с начала 2000-х»: россияне массово выносят деньги из банков 2 16.03.2026, 15:02

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В РФ больше доверяют наличным.

Россияне начали переходить на наличные после массовых блокировок банковских карт и регулярных отключений мобильного интернета. В январе 2026 года клиенты российских банков сняли со своих счетов более 1,6 трлн руб., что стало рекордом с марта 2022 года, когда были обналичены 2,1 трлн. В то же время на срочные вклады в январе вернулись только 468 млрд руб., то есть менее трети от снятой суммы. Это следует из материалов Банка России, на которые обратил внимание РБК.

Таким образом, суммарный отток наличных из банковской системы в январе составил около 1,1 трлн рублей. Возвращение к бумажным банкнотам может свидетельствовать о появлении недоверия к банковской и платежной системе, говорит заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. «Подобные настроения в России практически не наблюдались с середины 2000 годов», — отметил эксперт. В дальнейшем, с учетом продолжающихся проблем со связью и интернетом, спрос населения на наличные может возрасти, прогнозирует заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов. При этом, по его словам, если отток средств из банков станет тенденцией, он начнет угрожать стабильности банковской системы. Вместе с тем «выброс» более 1 трлн руб. в денежный оборот может повлиять на инфляцию и сказаться на дальнейшей политике Центробанка, заключил Горюнов.

Ранее россиянам стали массово блокировать карты и счета в рамках борьбы с мошенничеством. Согласно оценке компании «Информзащита», под временные блокировки только в начале января могли попасть 2–3 млн россиян, или 1–2% от всех активных клиентов банков. В то же время Центробанк зафиксировал, что россияне стали чаще снимать наличные из-за регулярных отключений интернета, которые начались в мае прошлого года и ежедневно охватывают десятки регионов.

Кроме того, с 1 июля 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к банковскому контролю и проводит точечные проверки карт в случаях подозрительных операций, в том числе выявляя уклонение от уплаты НДФЛ и налога на самозанятых. В итоге россияне стали опасаться повышенного внимания налоговых органов к их деньгам, отмечала старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.

На фоне возросшего спроса на «кэш» клиентам банков под предлогом борьбы с мошенничеством стали ограничивать выдачу наличных в банкоматах. При этом в МВД предложили выдавать не более 50 тыс. руб. в кассах банков, если возникнет подозрение, что запрашивающий деньги клиент находится под воздействием мошенников. Представители банков поддержали эту идею.

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