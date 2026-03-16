Польша совершила исторический рывок 1 16.03.2026, 15:49

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Страна прошла путь от посткоммунистической разрухи до одной из 20 крупнейших экономик мира.

За последние три десятилетия Польша совершила исторический рывок: экономика страны превысила $1 трлн в год и обошла Швейцарию, став 20-й по величине в мире. Для сравнения, в начале 1990-х граждане Польши получали десятую часть зарплат западных немцев, а сахар и муку приходилось получать по карточкам, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Экономический рост обеспечил рост ВВП на душу населения до $55 340 в 2025 году — 85% среднего показателя по ЕС, что сопоставимо с Японией. Среднегодовой рост после вступления Польши в ЕС в 2004 году составил 3,8%, почти вдвое выше европейского среднего.

Эксперты отмечают, что успех страны обусловлен комплексом факторов. Среди них — создание прозрачной институциональной среды для бизнеса, независимых судов, антимонопольных органов и жесткой банковской регуляции. Также помогла поддержка ЕС: миллиарды евро инвестиций и доступ к единому рынку способствовали развитию предпринимательства.

Примером успеха является компания «Solaris» из Познани, производитель электрических автобусов. Созданная в 1996 году, она смогла не только выйти на европейский рынок после вступления Польши в ЕС, но и в 2011 году рискованно переключилась на электробусы, опередив западных конкурентов.

Высокий уровень образования молодежи также сыграл роль: сейчас половина молодых поляков имеет высшее образование, а сочетание высокой квалификации и более низкой зарплаты делает страну привлекательной для инвесторов.

Тем не менее вызовы остаются: стареющее население, низкий уровень зарплат и недостаток международных брендов. Экономисты и городские власти подчеркивают важность инвестиций в инновации, университеты и поддержку семей, а также признание вклада иммигрантов, включая миллионы украинцев, прибывших после вторжения России в 2022 году.

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