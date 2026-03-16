Белорусы о «Марко»: Зарплата мизерная, а цены на обувь фантастические

Белорусы о «Марко»: Зарплата мизерная, а цены на обувь фантастические6
- 16.03.2026, 15:55
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В Сети развенчали популярный миф о «белорусском качестве».
Новость о зарплате сборщика обуви третьего разряда на предприятии «Марко», которую сайт Charter97.org опубликовал 13 марта, вызвала обсуждение в Сети. Приведем несколько комментариев пользователей TikTok:
— Откуда зарплата будет больше, если работают на склад.
— Картина маслом для тех, кто вещает, что средняя зарплата – 2000 рублей.
— Да уж, лучше я в колхозе буду.
— Зарплата мизерная, а цены на обувь фантастические.
— Получается, что только пенсии военных по 3200 рублей, все остальные — нищие.
— Пока согласны работать за низкие зарплаты, никто не станет платить больше.
— Раньше «Марко» была очень хорошей обувью – цена, качество. Сейчас все наоборот.
— Купила тапки домашние «Марко», год не проносила — внутри, где подошва, все порвалось.
@charter97.org Крик души работника «Марко» #беларусь #новости #работа #зарплата #деньги #фабрика #люди #экономика #топ #втренде ♬ оригинальный звук - Хартия97