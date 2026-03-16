Белорусы о «Марко»: Зарплата мизерная, а цены на обувь фантастические 6 16.03.2026, 15:55

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В Сети развенчали популярный миф о «белорусском качестве».

Новость о зарплате сборщика обуви третьего разряда на предприятии «Марко», которую сайт Charter97.org опубликовал 13 марта, вызвала обсуждение в Сети. Приведем несколько комментариев пользователей TikTok:

— Откуда зарплата будет больше, если работают на склад.

— Картина маслом для тех, кто вещает, что средняя зарплата – 2000 рублей.

— Да уж, лучше я в колхозе буду.

— Зарплата мизерная, а цены на обувь фантастические.

— Получается, что только пенсии военных по 3200 рублей, все остальные — нищие.

— Пока согласны работать за низкие зарплаты, никто не станет платить больше.

— Раньше «Марко» была очень хорошей обувью – цена, качество. Сейчас все наоборот.

— Купила тапки домашние «Марко», год не проносила — внутри, где подошва, все порвалось.

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