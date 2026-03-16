Япония может направить боевые корабли в Персидский залив 1 Василий Головнин

16.03.2026, 16:06

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Токио взвешивает рискованный шаг.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити накануне своих предстоящих в Вашингтоне 19 марта очень непростых переговоров с Дональдом Трампом активно изучает вопрос о том, сможет ли Токио направить свои боевые корабли в зону Персидского залива. Она сообщила об этом сегодня в ходе дебатов в верхней палате парламента. «Пока на этот счет ничего не решено, мы даже не получали какой-либо просьбы о направлении кораблей от США», – заявила премьер.

Однако сам Трамп ранее написал в своей социальной сети, что ждет от Китая, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и «других стран» отправки их боевых кораблей для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, по которому из зоны Персидского залива проходит пятая часть мирового нефтяного экспорта. Иран уверяет, что перекрыл трассу, достоверной информации на этот счет не имеется, однако движение по проливу фактически прекратилось.

Военная операция США против Ирана явно идет не по плану, она затягивается без четкого результата, стратегия выхода из ситуации не просматривается. В этих условиях Вашингтон, похоже, опасается в одиночку втягиваться в охрану танкеров и других коммерческих судов в тесном Ормузском проливе, где боевые корабли будут довольно уязвимы для дронов и ракет. Ширина трассы в самом узком месте – всего 33 километра. Поэтому США хотели бы втянуть ВМС других стран в эти рискованные операции.

В Токио ранее говорили, что даже не думают о направлении туда своих кораблей. Однако по мере приближения встречи с Трампом премьер Такаити и деятели ее кабинета стали делать более приятные американцам заявления. Сегодня, например, в ходе дебатов в парламенте глава японского правительства допустила гипотетическую возможность участия ВМС страны в расчистке морских путей от мин, в охране коммерческих судов. Министр обороны Синдзиро Коидзуми уведомил, что такие операции в принципе допускаются внутренним законодательством. Однако и он, и премьер оговорились, что на данном этапе это все – «теоретические рассуждения».

При этом Такаити как бы невзначай отметила, что рассматриваться может лишь вопрос об охране связанных с Японией судов и их экипажей. Судя по всему, пока это может стать максимальной уступкой, от которой Токио тоже хотел бы всеми силами уклониться. Кстати, в зоне Персидского залива сейчас застряли от 40 до 50 с лишним связанных с Японией танкеров, контейнеровозов и сухогрузов. Трудности точного определения этой цифры связаны с тем, что национальная принадлежность владельца судна и компании, его зафрахтовавшей, зачастую не совпадают.

Нежелание Токио втягиваться в эти операции объясняются не только их опасностью, страхом перед потерями и гибелью военных. Удары США и Израиля по Ирану крайне непопулярны в Японии – по опубликованным сегодня данным опроса газеты «Асахи», с их осуждением выступают 82 процента респондентов. Поддерживают американо-израильскую операцию лишь 9 процентов опрошенных. Токио не может не учитывать столь жесткие настроения японского общественного мнения.

Василий Головнин, Telegram

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