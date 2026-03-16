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Россия не пропустила в Беларусь груз овощей и фруктов

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  • 16.03.2026, 16:13
  • 2,280
Россия не пропустила в Беларусь груз овощей и фруктов

По версии Россельхознадзора, продукцию перевозили без сертификатов.

О «пресечении очередной попытки незаконного экспорта подкарантинной продукции» из России в Беларусь сообщила 16 марта Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Отмечается, что сотрудники ведомства 11 марта остановили вблизи российско-белорусской границы две грузовые автомашины, перевозившие плодоовощную продукцию весом более 17 тонн.

«Под управлением граждан Республики Беларусь фрукты и овощи следовали с оптового склада Московской области в адрес белорусских получателей Минской и Брестской областей без фитосанитарных сертификатов», — говорится в сообщении.

«После <…> экспертизы данной продукции, результаты которой показали отсутствие карантинных организмов, 13 марта 2026 года груз возвращен из Смоленской области к месту отгрузки. Перевозчики привлечены к административной ответственности за правонарушение в соответствии со ст. 10.2 КоАП РФ», — отметили в ведомстве.

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