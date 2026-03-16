Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС не будет импортировать ни одной молекулы энергоресурсов из России

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС не будет импортировать ни одной молекулы энергоресурсов из России3
- 16.03.2026, 16:15
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Нельзя повторять ошибки прошлого.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен выступил против возобновления энергетического сотрудничества с РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщает «Радио Свобода».
«В Европейском Союзе мы решили, что не хотим импортировать российскую энергию… Чрезвычайно важно, чтобы мы придерживались этого курса. Мы не можем в Европе напрямую помогать финансировать жестокую и незаконную войну России. Мы слишком долго зависели от российской энергии, что позволяло Путину шантажировать нас», - подчеркнул политик, комментируя призывы бельгийского премьера Барта де Вевера пересмотреть отношения с Россией.
Еврокомиссар отметил, что в ЕС решительно настроены придерживаться намеченного курса на независимость от российских энергоносителей.
«Было бы ошибкой повторить то, что мы делали в прошлом. Поэтому сигнал очень четкий: в будущем мы не будем импортировать из России даже ни одной молекулы», - добавил он.
Йоргенсен отметил, что снижению цен будет способствовать рост доли возобновляемых источников энергии в Европе, а также большая взаимосвязанность энергосистем.