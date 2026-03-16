ЕС ввел санкции против еще девяти причастных к трагедии в Буче
- 16.03.2026, 16:38
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Их действия квалифицируются как военные преступления и преступления против человечности.
В честь печальной годовщины Бучанской трагедии, произошедшей в феврале–марте 2022 года, Совет ЕС сегодня принял ограничительные меры против девяти лиц, которые сыграли ключевую роль в этих событиях и несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, согласно информации на официальной странице Совета ЕС (перевод — сайт Charter97.org).
В список попал генерал-полковник Александр Чайко, бывший командующий Восточным военным округом и старший российский военный офицер на территории Украины в начале полномасштабного вторжения. Именно он руководил российскими войсками, когда они вошли в Бучу.
Кроме того, под санкции попали высокопоставленные военные, командовавшие российскими войсками на ранних этапах агрессии и участвовавшие в преступлениях против мирных жителей Бучи и соседних населенных пунктов, таких как Гостомель, Ирпень и Бородянка. Сотни гражданских были убиты по их приказу, в некоторых случаях в результате жестоких казней. Также зафиксированы случаи мародерства, пыток и принуждения жителей к уборке тел погибших российских солдат. Один из фигурантов санкционного списка несет ответственность за похищение ребенка с оккупированной территории Донецкой области, незаконно вывезенного в Россию.
Действия этих лиц квалифицируются как преступления против человечности и военные преступления.
Введенные меры включают заморозку активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им финансовые средства. Также наложен запрет на въезд и транзит через страны ЕС.
На сегодняшний день такие ограничительные меры распространяются на около 2 600 физических и юридических лиц, причастных к продолжающейся неспровоцированной военной агрессии России против Украины.
Эти санкции являются частью международного давления на Москву с целью привлечения к ответственности лиц, ответственных за военные преступления, и предотвращения новых актов насилия против гражданского населения Украины.