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В Беларуси обнаружили снежную аномалию

  • 16.03.2026, 16:51
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В Беларуси обнаружили снежную аномалию

Синоптики объяснили, почему в одном регионе еще лежит 20 см снега.

Волна тепла в марте растопила снег на большей части Беларуси. Однако в Вилейке на Минщине – снежная аномалия. Несмотря на значительную плюсовую температуру, там сохраняется 20 см снега. В Telegram-канале «Метеовайб» назвали причину.

Пока в Вилейке сохраняется 20-сантиметровый снежный покров, в окрестностях этого атрибута зимы уже нет. Причина заключается в расположении метеостанции.

Она находится около леса и Вилейского водохранилища, где оказывает влияние высокое альбедо ледяного покрова. Лед в таком случае работает как зеркало: отражает солнечные лучи и не дает воздуху прогреться.

Когда дул южный ветер, охлажденный над водохранилищем воздух шел на метеостанцию, объяснили синоптики. А лес давал тень, поэтому таяние снега замедлилось.

В каких частях Беларуси еще можно найти снег

По состоянию на 16 марта снег остается лишь локально по востоку и в отдельных районах на севере Беларуси. В Минске 15 марта высота снежного покрова составляла 1 см, но в понедельник ситуация изменилась – первый день без снега в 2026 году, согласно данным метеостанции Уручье.

Самый высокий снежный покров, если не считать снежную аномалию в Вилейке, сохраняется в Горках на Могилевщине – 15 см. Здесь причины простые: существенное накопление снега и более низкие температуры на востоке республики.

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