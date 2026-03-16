В Беларуси появился новый сервис Ozon 13 16.03.2026, 17:10

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В каталоге уже более двух миллионов товаров известных брендов.

Ozon Беларусь запустил сервис с избранными брендами fashion-сегмента (сегмент моды). Ассортимент Ozon Селект специалисты отбирали вручную. Там пообещали, что это будут «оригинальные трендовые вещи среднего и премиального ценовых сегментов», пишет Telegraf.news.

Основу каталога составляют одежда, обувь и аксессуары известных и западных российских брендов. Например, в Ozon Селект уже доступны коллекции брендов EKONIKA, YULIAWAVE, Belle you, Askent.

«Сервис будет уделять особое внимание товарному виду и качеству упаковки», — заверили в пресс-службе.

Новое приложение Ozon Селект в лаконичном дизайне упростит поиск брендовых вещей для покупателей. В каталоге представлены проверенные вещи от популярных брендов и нишевых марок среднего сегмента и выше — на витрине доступно уже более 2 млн товаров.

В основе ассортимента — категория моды: мужские, женские и детские одежда, обувь и аксессуары. Кроме того, покупатели смогут приобрести в Ozon Селект декоративную и уходовую косметику, электронику для бьюти-процедур (стайлеры, фены), товары для создания домашнего уюта (текстиль, аксессуары для дома).

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