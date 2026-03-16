Кястутис Будрис: Переговоры с РФ об Украине должны вестись с позиции силы 16.03.2026, 17:01

1,234

Кястутис Будрис

Фото: Ю. Стацявичюс / LRT

Нужно также ускорить процесс евроинтеграции Украины.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал ЕС подходить к переговорам с Россией по поводу войны в Украине с позиции силы, включая поддержку Украины и замороженные активы РФ, сообщает «Укринформ».

«Еще раз: если мы хотим вступить в контакт с РФ, особенно в рамках сложных переговоров, таких как переговоры о прекращении этой войны, нам нужно подходить к этому с позиции силы, а не слабости», — заявил министр.

По его мнению, переговоры нельзя начинать с признания слабости или отсутствия стратегических рычагов у Европы.

«Я знаю, что нам скажут россияне. Мы знаем их требования, которые тянутся еще с 2021 года, и они будут касаться не только Украины, но и нас — включая вопрос развертывания сил. Итак, нам нужно собраться с силами», — заявил Будрис.

Под этим он подразумевает долгосрочную финансовую поддержку Украины, ускорение процесса вступления Украины в ЕС, а также замороженные активы РФ.

«Нам не стоит забывать, что этот вопрос все еще не решен. Да, мы перекрыли вопрос кредитом на 90 млрд, но об этом нужно говорить. Итак, если у нас в руках есть эти инструменты, если есть палка, тогда мы можем добиться положительного результата с РФ, но не сейчас», - заявил министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com