В Польше возле границы с Беларусью нашли обломки летающего объекта

В Польше возле границы с Беларусью нашли обломки летающего объекта2
- 16.03.2026, 17:34
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На месте работают полиция, военные и пожарные.
В Польше, в лесу возле деревни Кшивовежбы недалеко от границы с Беларусью и Украиной нашли обломки летающего объекта неустановленного типа. Об этом сообщила местная полиция.
«Проводятся мероприятия на месте обнаружения обломков неопознанного летающего объекта. О его находке сегодня утром сообщил полицейским из Влодавы житель гмины Вырыки», — сообщила полиция.
О находке были уведомлены соответствующие службы. Полиция, пожарная служба и военные обеспечивают охрану места происшествия.
Военная жандармерия Польши заявила, что обломки могут быть частями «союзнической ракеты».
«Отдел Военной жандармерии в Люблине проводит процессуальные действия, связанные с обнаружением воздушного объекта в населенном пункте Кшивовежба. По предварительным данным, это могут быть обломки союзнической ракеты, использованной для сбития дрона в сентябре прошлого года», — сообщили в жандармерии.