«Ела раз в сутки и боялась выходить» 5 16.03.2026, 17:52

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Белоруска почти на две недели застряла на Мальдивах из-за отмены рейсов.

Белоруска, которая из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и массовой отмены рейсов застряла на Мальдивах, смогла вернуться домой. Ольга пробыла на островах 16 дней вместо девяти и рассказала, как перенесла это «незабываемое путешествие». «Я боялась выходить на улицу, ела раз в сутки и скинула 4 кг», — говорит девушка, вспоминая отдых, который она считала «мечтой всей своей жизни». Подробности ее возвращения — в материале Onlíner.

Что произошло?

Напомним кратко предысторию: Ольга должна была отдыхать на Мальдивах с 25 февраля по 5 марта (остров Маафуши), но из-за ситуации на Ближнем Востоке столкнулась с отменой рейсов. Тур был с вылетом из Москвы авиакомпанией Air Arabia через Шарджу, обратно — по той же схеме. Но вылет перенесли сначала на 12-е, а после — на 15 марта, а жилье поначалу предложили искать самостоятельно. Позже туроператор все же предложил Ольге вариант пожить до вылета сначала в одном, а после в другом отеле. При этом нужно было переехать с курортного острова Маафуши на Мале, где «даже из дома было небезопасно выйти, потому что был Рамадан». А авиакомпания готова была оформить возврат средств кредитным ваучером, им можно воспользоваться в течение определенного срока на покупку билетов Air Arabia.

Эти варианты Ольгу не устроили: ей нужно было как можно быстрее вернуться домой и выйти на работу. «Когда писала с просьбой помочь, туроператор Anex (с которым заключен договор) отправлял меня к турагенту, а по вопросам проживания — в авиакомпанию. Директор турагентства „360 Трэвел“ помог составить обращения в авиакомпанию и Anex, но пояснил: его полномочия на этом заканчиваются, все ключевые вопросы должен решать крупный оператор. В четверг, 5 марта, меня выселили из отеля. Через Threads мне удалось найти девушку из Праги, которая оказалась в похожей ситуации. Она сняла квартиру в Мале и пустила меня пожить к себе до 7 марта», — рассказывала девушка.

«На стрессе скинула 4 кг»

На момент публикации предыдущего материала туроператор Anex предложил Ольге провести провести одну ночь (6 марта) в отеле Noomoo Huhumale, а с 7 марта — две ночи в отеле Amber Sea Side.

Но девушка побоялась оставаться на острове Мале и перебралась на локальный остров Гурайдо (Guraidhoo), расположенный в 30 км от столицы Мальдив. Как и на соседнем Маафуши, тут тоже был бикини-пляж, кафе, магазины, больница.

— Это было действительно незабываемое путешествие, — вспоминает девушка. — Про «выжить на Мальдивах» можно книгу писать. Оставшиеся дни я жила за свой счет, предложенный вариант от турфирмы для меня был небезопасным, оставаться одной в Мале мне было страшно, тем более не было уверенности, что туроператор продлит жилье непосредственно до дня вылета.

Поэтому через знакомых нашла бюджетный вариант на острове Гураидо, о чем сразу же уведомила турфирму и предложила его оплатить, но мне отказали.

Напомним, что порядка 2 тыс. долларов на обратную дорогу девушке собрали ее друзья и знакомые из родного Дзержинска. Этих денег, по ее словам, хватило на проживание и на то, чтобы купить обратный билет на самолет.

— В качестве варианта мне подсказали местный небольшой отель Chambao hotel. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что его хозяйка Елена — белоруска и что ее детство прошло в Дзержинском районе. В общем, встретили меня с теплом, заботой и очень вкусной едой.

По словам Ольги, поддержка землячки во многом помогла ей справиться и пережить ситуацию.

— Утром 8 марта я расплакалась, думая о том, что в праздник осталась без цветов и внимания. Пришла на завтрак, а там специально для меня все украсили цветами. Это было так мило!

Тем не менее моя тревожность после стресса, кажется, пробила космос: после Мале, где все были поглощены Рамаданом, мне страшно было выходить на улицу, плюс ко всему приходилось экономить каждую копейку, собранную людьми. В магазины, кафешки сходила, может, пару раз. Соответственно, ела в основном раз в сутки. На стрессе и голодовке скинула 4 кг. Отдыхать уже не хотелось, я только считала дни, когда полечу домой.

По словам девушки, она запросила у турфирмы возврат средств за отмененный в очередной раз рейс, «но до сих пор никаких писем и возврата не дождалась». Вернуться в Беларусь она смогла 12 марта рейсом Аэрофлота Мале-Шереметьево. Билет на самолет был куплен за деньги, собранные земляками. Всего на проживание и обратную дорогу у девушки ушло порядка 1700 долларов.

— У меня остался осадок от того, как организаторы тура отнеслись к моей ситуации. Если бы они 28 февраля не стали убеждать, что мы вылетим обратно 5 марта, то я бы смогла купить билеты гораздо дешевле и быть дома в срок. В итоге летела домой в два раза дороже, и мне пока даже деньги за те билеты не вернули.

Поскольку туроператор изначально не продлил Ольге проживание в отеле и не доставил ее домой, Ольга отправила досудебную претензию в адрес Anex.

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