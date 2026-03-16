Ирак становится новой линией фронта в противостоянии с Ираном 16.03.2026, 18:11

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Особое значение имеет регион Курдистана с американскими базами.

Ирак постепенно превращается в одну из ключевых точек напряжения на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта вокруг Ирана. После авиаударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля в стране резко участились атаки со The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По данным курдского медиа «Rudaw», по автономному региону Иракский Курдистан было нанесено более 270 ударов беспилотниками и ракетами. Целями атак стали американские военные и силы международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, а также базы иранских оппозиционных группировок. Одна из атак также была направлена против иностранных военных — Италия заявила, что удар по ее подразделению в Ираке был преднамеренным.

Большинство атак осуществляют формирования, входящие в состав так называемых Сил народной мобилизации (PMF). Эта структура была создана в 2014 году для борьбы с ИГИЛ и объединяет десятки шиитских вооруженных бригад, включая «Катаиб Хезболла», «Асаиб Ахль аль-Хак» и организацию «Бадр». С конца февраля по их базам регулярно наносятся ответные авиаудары, в результате которых погибли десятки бойцов.

Эксперты считают, что Иран на протяжении многих лет укреплял влияние в Ираке через подобные группировки, используя их для давления на своих противников. Резкое увеличение числа атак свидетельствует о попытке Тегерана расширить конфликт и втянуть Ирак в прямое противостояние.

Особое значение имеет регион Курдистана, где расположены американские военные объекты и крупное консульство США в Эрбиле. Этот регион также играет важную роль в логистике американских сил в Сирии и экспорте нефти через Турцию.

Одновременно Ирак сталкивается с экономическими проблемами, атаки на нефтяные танкеры и возможные ограничения судоходства в Ормузском проливе угрожают нефтяному экспорту страны и могут вызвать новые кризисы внутри страны.

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