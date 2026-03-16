Астрономы обнаружили «супер-Землю» у звезды в 83 световых годах от нас

Астрономы обнаружили «супер-Землю» у звезды в 83 световых годах от нас1
- 16.03.2026, 18:21
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Планета может иметь атмосферу, богатую углекислым газом или кислородом.
Международная группа астрономов подтвердила существование новой экзопланеты, обнаруженной с помощью космического телескопа TESS. Планета вращается вокруг звезды TOI-1080, расположенной примерно в 83 световых годах от Земли. Результаты исследования опубликованы группой под руководством Йилен Гомес Макео Чеу из Национального автономного университета Мексики, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Новая планета получила название TOI-1080 b. Она относится к так называемому класс «супер-Земеля» — каменистая планета, немного больше нашей. По оценкам ученых, ее радиус примерно в 1,2 раза превышает радиус Земли, а масса, вероятно, составляет около 1,75 массы Земли (верхняя граница — 10,7 земных масс).
Планета обращается вокруг своей звезды всего за 3,97 дня и находится очень близко к ней — на расстоянии около 0,027 астрономической единицы. Температура на поверхности оценивается примерно в 368 К (около 95 °C), что делает ее относительно теплой, но все же попадающей в умеренный диапазон для каменистых экзопланет.
Ученые предполагают, что TOI-1080 b может иметь атмосферу, богатую углекислым газом или кислородом, однако для подтверждения этого потребуются дополнительные наблюдения.
Ее звезда, TOI-1080, — красный карлик типа M4V. Она примерно в пять раз меньше Солнца, имеет массу около 0,16 солнечной и температуру поверхности около 3065 К. По оценкам астрономов, возраст звезды составляет 5–7 млрд лет.
Исследователи также проверили возможность существования других планет в системе, однако данные TESS пока не обнаружили дополнительных миров поблизости.