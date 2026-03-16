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Танкер с неиранской нефтью сумел пройти через Ормузский пролив

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  • 16.03.2026, 18:23
  • 2,698
Танкер с неиранской нефтью сумел пройти через Ормузский пролив

Судно направляется в Пакистан.

Танкер Karachi с нефтью прошел через пролив Ормуз и направляется в Пакистан. Лишь небольшое количество судов смогли покинули Персидский залив с начала ударов США и Израиля по Ирану, говорится в публикации Bloomberg.

Karachi, контролируемый Национальной судоходной корпорацией Пакистана, совершил опасное путешествие в течение воскресенья, согласно данным, собранным Bloomberg.

К утру понедельника танкер под флагом Пакистана был замечен в водах у Оманского Сохара. Корабль вышел из Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом месяце и за несколько дней забрал груз из Персидского залива.

По данным MarineTraffic, это первый неиранский груз, который прошел через пролив Ормуз с включенным AIS.

Karachi, перевозящий нефть из Абу-Даби, стал первым неиранским грузом, который прошел через узкое место, транслируя свой AIS сигнал.

Это свидетельствует о том, что некоторые грузы могут получать согласованный безопасный проход, отмечают аналитики.

Транзит происходит после нескольких недель значительно уменьшенного движения через стратегическую водную артерию.

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