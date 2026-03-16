Танкер с неиранской нефтью сумел пройти через Ормузский пролив

Танкер с неиранской нефтью сумел пройти через Ормузский пролив2
- 16.03.2026, 18:23
- 2,698
Судно направляется в Пакистан.
Танкер Karachi с нефтью прошел через пролив Ормуз и направляется в Пакистан. Лишь небольшое количество судов смогли покинули Персидский залив с начала ударов США и Израиля по Ирану, говорится в публикации Bloomberg.
Karachi, контролируемый Национальной судоходной корпорацией Пакистана, совершил опасное путешествие в течение воскресенья, согласно данным, собранным Bloomberg.
К утру понедельника танкер под флагом Пакистана был замечен в водах у Оманского Сохара. Корабль вышел из Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах в прошлом месяце и за несколько дней забрал груз из Персидского залива.
По данным MarineTraffic, это первый неиранский груз, который прошел через пролив Ормуз с включенным AIS.
Karachi, перевозящий нефть из Абу-Даби, стал первым неиранским грузом, который прошел через узкое место, транслируя свой AIS сигнал.
Это свидетельствует о том, что некоторые грузы могут получать согласованный безопасный проход, отмечают аналитики.
Транзит происходит после нескольких недель значительно уменьшенного движения через стратегическую водную артерию.