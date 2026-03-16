Пока весь мир наблюдает за Ираном, Украина наступает 16.03.2026, 18:48

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ВСУ успешно используют новые тактики.

На фоне внимания мировых СМИ к событиям на Ближнем Востоке украинские войска продолжают активные действия на фронте против России. За последние недели Украина освободила более 400 квадратных километров территории на востоке и юге страны, что, по оценкам экспертов, осложняет подготовку России к весеннему наступлению, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские силы продвинулись на 10–12 километров в ходе двух операций в Днепропетровской области. Основные боевые действия разворачиваются в Донбасе, который остается одним из ключевых театров войны с 2014 года.

Одной из целей украинских операций является не только освобождение территорий, но и срыв будущего наступления российских войск. Военные аналитики отмечают, что Москва по-прежнему сохраняет стратегическую инициативу, однако активные действия Украины вынуждают российское командование перераспределять силы.

В ходе наступления украинские военные активно используют ударные беспилотники-камикадзе, поражая позиции и технику противника на глубине до 10–16 километров от линии фронта. Эти удары создают условия для продвижения пехоты и затрудняют переброску российских резервов.

По словам специалистов, такая тактика напоминает «ползучий артиллерийский огонь» — метод, активно применявшийся во время Первой мировой войны. Тогда артиллерийские удары постепенно смещались вперед, прикрывая продвижение пехоты.

Дополнительным фактором стало ограничение работы спутникового интернета Starlink, что осложнило использование российских беспилотников. Это временно снизило угрозу с воздуха и позволило украинским подразделениям действовать более свободно на некоторых участках фронта.

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