Украина переписала правила морской войны 1 Хикмет Джавад

16.03.2026, 19:38

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Хикмет Джавад

Киев активно применяет морские дроны.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что «морских дронов-камикадзе не существует», а распространяемые в сети видео якобы созданы с помощью искусственного интеллекта, звучит не просто странно. Оно звучит как откровенное отрицание реальности. Причем реальности, которую уже несколько лет наблюдает весь мир.

Критиковать иранский режим можно и нужно. Это авторитарная система, которая системно подавляет собственное население, поддерживает радикальные вооруженные группировки и активно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Но критика не должна превращаться в абсурд. Отрицать наличие у Ирана морских дронов-камикадзе – примерно так же нелепо, как отрицать существование беспилотников вообще.

Иран давно развивает асимметричные технологии ведения войны. В том числе – морские беспилотные аппараты, предназначенные для атак на корабли противника. Они неоднократно демонстрировались на военных выставках, фигурировали в аналитических отчетах и обсуждались экспертным сообществом. Их разработка логично вписывается в стратегию Тегерана: компенсировать технологическое отставание от ведущих мировых держав за счет относительно дешевых, но эффективных средств поражения.

Но дело даже не только в Иране. Сам факт существования морских дронов-камикадзе сегодня вообще не подлежит сомнению. И главным доказательством этого стала война России против Украины. Украина буквально переписала правила морской войны, активно применяя именно такие беспилотные аппараты. Украинские морские дроны – небольшие, быстрые, начиненные взрывчаткой беспилотные катера – стали одним из самых эффективных инструментов против российского Черноморского флота.

Именно с их помощью были нанесены удары по ряду ключевых целей. В октябре 2022 года морские дроны атаковали корабли в Севастопольской бухте. В 2023 году беспилотные катера участвовали в атаках на российские военные корабли и инфраструктуру в Крыму. Осенью того же года Украина нанесла серию ударов по кораблям Черноморского флота, включая большие десантные корабли и патрульные суда.

В результате Россия была вынуждена фактически вывести значительную часть флота из Севастополя. Корабли начали перебрасывать в Новороссийск и другие порты, а сам Черноморский флот, некогда считавшийся мощным инструментом давления на регион, превратился в значительно ослабленную флотилию, лишенную свободы действий.

Это произошло не благодаря крупным морским сражениям и не благодаря линкорам или авианосцам. Это произошло во многом благодаря новым технологиям – морским дронам. Именно поэтому заявления о том, что подобных систем «не существует», выглядят особенно абсурдно. Мы живем в эпоху, когда война стремительно меняется, когда небольшие беспилотные аппараты способны наносить удары по многомиллиардным военным системам. И отрицать это – значит, просто игнорировать очевидное.

Но проблема даже не только в конкретном заявлении Дональда Трампа. Украине сегодня приходится противостоять не только кровавой империи под названием Россия, развязавшей полномасштабную войну и продолжающей ежедневно убивать мирных людей. Украине приходится существовать в международной среде, где иногда звучат заявления, которые объективно играют на руку Кремлю. Можно очень долго перечислять шаги Дональда Трампа, которые в конечном итоге оказались очень выгодны России.

Но и это еще не все. Даже внутри Европейского союза есть государства, которые либо открыто демонстрируют враждебность по отношению к Украине, либо системно тормозят решения, необходимые для ее поддержки. Прежде всего речь идет о Венгрии и Словакии, правительства которых все чаще выступают с заявлениями, фактически повторяющими аргументы российской пропаганды.

Но есть и другая категория стран. Те, кто предпочитает комфортный и позорный «нейтралитет». Политики в этих государствах все чаще говорят о необходимости «компромиссов» и «уступок». Правда, уступок почему-то требуют не от страны-агрессора России, а от страны, подвергшейся нападению, – Украины.

В этих условиях само существование украинского сопротивления уже является уникальным историческим явлением. Украина ведет войну против одной из крупнейших военных держав мира, сталкивается с колебаниями союзников, с политическими играми, с цинизмом и усталостью части международного сообщества. И все же держится, продолжая защищать свою независимость, свою территорию и, по сути, сам принцип того, что агрессия не должна приносить политических дивидендов. И, возможно, когда-нибудь именно этот период будут изучать в учебниках истории как пример того, как страна смогла выстоять даже тогда, когда реальность вокруг нее пытались заменить мифами, фантазиями и иллюзиями.

Хикмет Джавад, «Гордон»

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