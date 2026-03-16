Украина обнаружила значительные запасы газа в Черном море 16.03.2026, 20:31

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Фото: Reuters

Киев готовится их разрабатывать с Румынией.

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» ведет переговоры с румынской OMV Petrom о партнерстве по разработке значительного оффшорного газового месторождения в Черном море. Об этом 16 марта написал Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, «Нафтогаз» обнаружил «значительные запасы» газа в Черном море еще до полномасштабного вторжения России. Собеседник Reuters называет это месторождение «одним из самых перспективных в Черноморском регионе», где Румыния и Турция уже ведут разработку собственных залежей.

Также собеседники издания уточняют, что переговоры с румынской нефтяной компанией OMV Petrom находятся на ранней стадии, а реальная разработка газового месторождения начнется только после завершения войны. В то же время открытие месторождения может усилить энергетическую безопасность Европы и подчеркнуть потенциал Черного моря для новой добычи, говорится в статье.

Сейсмические исследования на месторождении рядом с румынскими оффшорными площадями были частично проведены, и, по информации источников Reuters, уже доступны 3D- и 2D-данные. Украина планирует вести переговоры как на уровне компаний, так и на уровне правительств, чтобы привлечь западные технологии для глубоководной добычи газа.

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