Чиновники решили взяться за очередную категорию работников

Чиновники решили взяться за очередную категорию работников9
- 16.03.2026, 21:11
- 10,724
За кого на этот раз.
В Беларуси хотят ввести изменения по работе экспедиторов. Это предусмотрено законопроектом, который на общественное обсуждение разместило Министерство транспорта и коммуникаций.
Минтранс предлагает с 1 июля 2027 года обязать экспедиторов «обеспечить включение сведений о себе в государственный информационный ресурс „Единый реестр экспедиторов“».
«После 1 января 2028-го деятельность вышеуказанных субъектов хозяйствования без включения сведений в реестр будет являться незаконной и запрещается», — говорится в обосновании к законопроекту.
Чиновники считают, что эти изменения помогут упорядочить деятельность транспортно-экспедиционных организаций на рынке услуг, а также усовершенствовать госконтроль в этой сфере. А еще — повысить прозрачность рынка и качество обслуживания потребителей транспортно-экспедиционных услуг, а также «повысить уровень профессионализма» на этом рынке.
Общественное обсуждение этого законопроекта продлится до 22 марта.