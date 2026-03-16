Чиновники решили взяться за очередную категорию работников 9 16.03.2026, 21:11

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Иллюстративное фото

За кого на этот раз.

В Беларуси хотят ввести изменения по работе экспедиторов. Это предусмотрено законопроектом, который на общественное обсуждение разместило Министерство транспорта и коммуникаций.

Минтранс предлагает с 1 июля 2027 года обязать экспедиторов «обеспечить включение сведений о себе в государственный информационный ресурс „Единый реестр экспедиторов“».

«После 1 января 2028-го деятельность вышеуказанных субъектов хозяйствования без включения сведений в реестр будет являться незаконной и запрещается», — говорится в обосновании к законопроекту.

Чиновники считают, что эти изменения помогут упорядочить деятельность транспортно-экспедиционных организаций на рынке услуг, а также усовершенствовать госконтроль в этой сфере. А еще — повысить прозрачность рынка и качество обслуживания потребителей транспортно-экспедиционных услуг, а также «повысить уровень профессионализма» на этом рынке.

Общественное обсуждение этого законопроекта продлится до 22 марта.

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