Гомельчанин задремал в автобусе со щенком на руках и стал звездой соцсетей

Гомельчанин задремал в автобусе со щенком на руках и стал звездой соцсетей8
- 16.03.2026, 21:55
- 12,434
Видео.
Видео опубликовано пару дней назад. В кадре — пассажир городского автобуса в Гомеле. Мужчина не видит, как его снимают, потому что уснул, но на руках у него не спит щенок, заметили «Сильные новости».
Это все, что происходит в ролике — однако он понравился пользователям площадки и его стали активно комментировать. Лайкнули видео более ста тысяч человек, а посмотрели около миллиона раз.
В комментариях — сплошное умиление. Всем понравился мужчина и его маленький питомец: кто-то предположил, что парочка едет с дачи. Мужчина, мол, заработался и заснул, не доехав до дома, а малыш как надежный друг охраняет его сон.
Позже издание Times.by написало, что в кадре — Михаил Ковалев, известный гомельский аниматор. Обычно он ездит на велосипеде, но на днях пробил камеру и был вынужден ехать с дачи на автобусе.
«За день так накрутился на даче, что уснул и не заметил, что меня снимают, — рассказал Михаил. — К автору видео претензий нет, наоборот, все вышло душевно. Позитивных комментариев много, и это радует».
Его щенка зовут Ириска. Это девочка, ей три месяца. Притом с Михаилом малышка всего второй день.
@life091237love1 Хороший какой пассажир #рекомендации #Гомель ♬ оригинальный звук - 𝐘𝐔𝐑𝐀╱𝐇𝐈𝐓𝐒