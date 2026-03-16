Гомельчанин задремал в автобусе со щенком на руках и стал звездой соцсетей 8 16.03.2026, 21:55

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Видео.

Видео опубликовано пару дней назад. В кадре — пассажир городского автобуса в Гомеле. Мужчина не видит, как его снимают, потому что уснул, но на руках у него не спит щенок, заметили «Сильные новости».

Это все, что происходит в ролике — однако он понравился пользователям площадки и его стали активно комментировать. Лайкнули видео более ста тысяч человек, а посмотрели около миллиона раз.

В комментариях — сплошное умиление. Всем понравился мужчина и его маленький питомец: кто-то предположил, что парочка едет с дачи. Мужчина, мол, заработался и заснул, не доехав до дома, а малыш как надежный друг охраняет его сон.

Позже издание Times.by написало, что в кадре — Михаил Ковалев, известный гомельский аниматор. Обычно он ездит на велосипеде, но на днях пробил камеру и был вынужден ехать с дачи на автобусе.

«За день так накрутился на даче, что уснул и не заметил, что меня снимают, — рассказал Михаил. — К автору видео претензий нет, наоборот, все вышло душевно. Позитивных комментариев много, и это радует».

Его щенка зовут Ириска. Это девочка, ей три месяца. Притом с Михаилом малышка всего второй день.

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