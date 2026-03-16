Трамп: Путин боится нас 12 16.03.2026, 21:59

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Дональд Трамп

Президент США считает, что диктатора РФ пугают американские вооруженные силы.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится Соединенные Штаты Америки.

«Вы можете спросить Путина. Путин боится нас. Он нисколько не боится Европы. Он боится США и вооруженные силы, которые я создал во время своего первого срока», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 16 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин боится только Трампа, а не европейцев.

«Путин боится только Трампа, это реальность. Что Трамп должен сказать Путину, не мне решать. Американский президент хочет остановить эту войну с помощью компромиссов. Мы поддержали эти предложения, но компромисса по вопросу нашего суверенитета быть не может. Путин не боится европейцев», — отмечал президент Украины.

10 марта Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор» с Путиным о войне против Украины и конфликте на Ближнем Востоке.

«Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Они, кажется, не могут договориться, но я считаю, что это был позитивный разговор на эту тему», — сказал Трамп.

Американский лидер также заявлял, что удивлен «нежеланием» Владимира Зеленского заключить мирное соглашение, потому что «Путин готов договариваться».

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