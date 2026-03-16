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Минчанка отдала мошенникам 250 000 рублей

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  • 16.03.2026, 22:07
  • 10,516
Минчанка отдала мошенникам 250 000 рублей

Все началось со звонка «из поликлиники».

Минчанка стала жертвой телефонных мошенников и отдала им все деньги от продажи квартиры.

Все началось со звонка «из поликлиники». Женщину попросили назвать номер медстраховки. Сразу после позвонили лжеправоохранители и запугали жертву уголовным делом, якобы от ее имени производятся преступные финансовые операции.

Чтобы она могла избежать ответственности и деньги не изъяли при обыске, аферисты потребовали «задекларировать» сбережения.

«Женщина передала прибывшему курьеру 250 000 рублей, полученные накануне от продажи квартиры», – сообщили в МВД Беларуси.

Посыльным был 86-летний пенсионер. Сперва он отдал мошенникам 20 000, а потом начал забирать деньги у других потерпевших.

Мужчине запретили рассказывать кому-либо об «участии в спецоперации», постоянно были с ним на связи. Так пенсионер перестал отвечать даже дочери, которая решила обратиться в милицию.

«Когда оперативники связались с мужчиной, он ехал в Брест по очередному заданию куратора. Тогда ему объяснили, что происходит на самом деле», – рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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