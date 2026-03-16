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Зеленский: ВСУ сорвали стратегическое наступление россиян

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  • 16.03.2026, 22:29
  • 3,996
Зеленский: ВСУ сорвали стратегическое наступление россиян
Владимир Зеленский

Оккупанты готовили наступательную операцию в марте.

Украинские защитники сорвали российскую стратегическую наступательную операцию. Враг готовился провести ее в марте.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства поблагодарил воинов, которые защищают позиции на фронте и уничтожают оккупантов.

«Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март», - подчеркнул президент.

По его словам, хоть вражеские штурмы и продолжаются, их интенсивность и масштаб не тот, который был запланирован россиянами и был обещан политическому руководству РФ.

«Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы», - обратил внимание Зеленский.

Отдельно он добавил, что говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сегодня, 16 марта.

«Есть за что отметить украинских воинов. Молодцы, ребята», - сказал президент.

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