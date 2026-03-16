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В ОАЭ пылает одно из самых больших нефтегазовых месторождений в мире

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  • 16.03.2026, 22:55
  • 18,492
В ОАЭ пылает одно из самых больших нефтегазовых месторождений в мире

Месторождение атаковал дрон.

Власти столицы ОАЭ, города Абу-Даби, заявили, что на нефтегазовом месторождении Шах был зафиксирован пожар после удара дрона.

Об этом 16 марта сообщает агентство Reuters и британская газата The Guardian.

По данным пресс-службы мэрии Абу-Даби, на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

«Месторождение Шах является одним из крупнейших в мире и расположено в 230 км к юго-западу от столицы Эмиратов. Оно находится в ведении государственной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Согласно информации на ее сайте, производственная мощность месторождения составляет около 70 тысяч баррелей нефти в сутки», — пишет издание.

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