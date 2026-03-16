В ОАЭ пылает одно из самых больших нефтегазовых месторождений в мире

В ОАЭ пылает одно из самых больших нефтегазовых месторождений в мире3
- 16.03.2026, 22:55
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Месторождение атаковал дрон.
Власти столицы ОАЭ, города Абу-Даби, заявили, что на нефтегазовом месторождении Шах был зафиксирован пожар после удара дрона.
Об этом 16 марта сообщает агентство Reuters и британская газата The Guardian.
По данным пресс-службы мэрии Абу-Даби, на данный момент сообщений о пострадавших не поступало.
«Месторождение Шах является одним из крупнейших в мире и расположено в 230 км к юго-западу от столицы Эмиратов. Оно находится в ведении государственной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Согласно информации на ее сайте, производственная мощность месторождения составляет около 70 тысяч баррелей нефти в сутки», — пишет издание.