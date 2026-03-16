закрыть
21 июня 2026, воскресенье, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша перехватила еще один российский самолет-разведчик

5
  • 16.03.2026, 23:04
  • 3,768
Польша перехватила еще один российский самолет-разведчик

Ил-20 был перехвачен над Балтийским морем.

Польские истребители перехватили очередной российский разведывательный самолет в небе над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в понедельник, 16 марта. Инцидент произошел 13 марта.

Два истребителя МиГ-29 ВВС Польши «перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности» российский самолет Ил-20, говорится в сообщении командования в соцсети Х. По данным польской стороны, самолет выполнял «девятую разведывательную миссию в международном воздушном пространстве в этом году».

Он передвигался с выключенным транспондером, не предоставив план полета, отметили в командовании. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук