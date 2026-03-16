Польша перехватила еще один российский самолет-разведчик

Польша перехватила еще один российский самолет-разведчик5
- 16.03.2026, 23:04
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Ил-20 был перехвачен над Балтийским морем.
Польские истребители перехватили очередной российский разведывательный самолет в небе над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в понедельник, 16 марта. Инцидент произошел 13 марта.
Два истребителя МиГ-29 ВВС Польши «перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности» российский самолет Ил-20, говорится в сообщении командования в соцсети Х. По данным польской стороны, самолет выполнял «девятую разведывательную миссию в международном воздушном пространстве в этом году».
Он передвигался с выключенным транспондером, не предоставив план полета, отметили в командовании. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
W piątek, 13 marca 2026 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 ✈️ Sił Powietrznych 🇵🇱 dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 16, 2026
Polskie myśliwce… pic.twitter.com/c0pSS7bctr