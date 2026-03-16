Польша перехватила еще один российский самолет-разведчик 5 16.03.2026, 23:04

3,768

Ил-20 был перехвачен над Балтийским морем.

Польские истребители перехватили очередной российский разведывательный самолет в небе над Балтийским морем. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в понедельник, 16 марта. Инцидент произошел 13 марта.

Два истребителя МиГ-29 ВВС Польши «перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности» российский самолет Ил-20, говорится в сообщении командования в соцсети Х. По данным польской стороны, самолет выполнял «девятую разведывательную миссию в международном воздушном пространстве в этом году».

Он передвигался с выключенным транспондером, не предоставив план полета, отметили в командовании. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

W piątek, 13 marca 2026 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 ✈️ Sił Powietrznych 🇵🇱 dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.



Polskie myśliwce… pic.twitter.com/c0pSS7bctr — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 16, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com