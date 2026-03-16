ВСУ сожгли российский ЗРК «Тор-М2» в районе Балашовки 16.03.2026, 23:29

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Видео.

Украинские защитники 413-го ОП СБС «Рейд» обнаружили и нанесли удары по российскому ЗРК «Тор-М2».

В ночь на 15 марта на временно оккупированной территории Запорожской области в районе населенного пункта Балашовка операторы с помощью дрона FP-2 поразили очередной элемент вражеской противовоздушной обороны.

Отмечается, что цель была обнаружена на расстоянии более 50 километров от линии боевого столкновения.

Видео боевой работы опубликовано в соцсетях.

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