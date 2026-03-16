Российский рубль упал до многомесячных минимумов 2 16.03.2026, 23:38

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Несмотря на рост цен на нефть.

Российский рубль начал падением пятую неделю подряд, несмотря на стремительный рост цен на российскую нефть, которая в портах РФ продается дороже $70 за баррель, а в индийских — почти по $100.

На Московской бирже в понедельник курс юаня к рублю установил максимум начала сентября прошлого года — 11,84 рубля за юань. Внебиржевой курс доллара достигал 81,51 рубля — самого высокого значения с конца декабря, а евро впервые с января превысил отметку 93 рубля. С начала марта рубль потерял 6% к китайской валюте, 5% — к американской и 2,5% — к европейской и завершил в минусе четыре недели подряд, чего рынок не видел ни разу за последние полгода, передает The Moscow Times.

Рубль слабеет из-за сокращение поддержки курса со стороны государства, отмечает аналитик Freedom Finance Владимир Чернов. 4 марта Минфин приостановил продажи валюты из ФНБ по «бюджетному правилу», чтобы сберечь остатки фонда, откуда с начала войны на латание бюджетных «дыр» власти изъяли две трети ликвидных активов.

«Фактически остановка этих операций означает, что рынок лишился части регулярного предложения валюты со стороны государства, — объясняет Чернов. — По предварительным оценкам участников рынка, совокупное предложение иностранной валюты может снизиться примерно на 200 млрд рублей, что автоматически усиливает давление на рубль и повышает волатильность курса».

«Фундаментальная причина — в том, что крепкий рубль плохо сочетается с хроническим дефицитом российского бюджета», — отмечает Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». В январе–феврале правительство потратило почти вдвое больше, чем собрало в виде налогов (8,2 трлн рублей против 4,8 трлн), а «дыра» в казне за два месяца почти достигла запланированного лимита на год (3,5 трлн рублей против 3,8 трлн).

«Дополнительное давление на рынок оказывает геополитика: новый раунд переговоров по Украине вновь отложен, а сроки следующей встречи остаются неопределенными», — указывает аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев продемонстрировал неготовность к переговорам, а Россия намерена «добиваться своих целей на земле». Это «усилило негативные настроения», констатирует Лозовой.

Если цены на нефть останутся высокими долго, то Минфин в соответствии с бюджетным правилом начнет скупать валюту для пополнения ФНБ, а это еще больше ослабит рубль — до 90-95 за доллар, прогнозирует экономист Юрий Козлов.

«Мы входим в период „нового реализма“, когда государство выбирает наполнение ФНБ и балансировку бюджета ценой более слабого рубля», — объясняет он.

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