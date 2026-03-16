США ударом ATACMS затопили подлодку российского производства в Иране 3 16.03.2026, 23:54

8,766

Речь идет о субмарине проекта «Варшавянка».

Подводная лодка проекта «Варшавянка» российского производства затонула в результате удара американской ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране. Об этом сообщает TWZ.

«Подлодка [проекта «Варшавянка»] входит в число иранских военно-морских судов, которые американские войска поразили баллистическими ракетами малой дальности ATACMS. ATACMS не может поражать движущиеся цели, поэтому подводная лодка должна была находиться в порту в момент попадания», — пишет издание.

Об уничтожении иранской субмарины ударом ATACMS заявил председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

«Всего за первые 13 дней этой операции наши артиллерийские силы вошли в историю. Они произвели первые в истории боевые действия выстрелы высокоточными ракетами, поразив цели в глубине вражеской территории... Они использовали армейские ракетные комплексы ATACMS для потопления нескольких кораблей, включая подводную лодку», — сообщил Кейн.

По данным TWZ, речь идет о субмарине проекта «Варшавянка», а не других подлодках, имевшихся у Военно-морских сил Ирана — подводных кораблей проектов Fateh и Ghadir.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com