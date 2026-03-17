ВСУ «потопили» фрегат НАТО 3 17.03.2026, 8:02

6,940

иллюстративное фото

Подробности учений.

Украинские морские беспилотники, применяемые в войне против России, продемонстрировали высокую эффективность во время учений НАТО REPMUS/Dynamic Messenger 2025 у побережья Португалии. В ходе манёвров они помогли выявить уязвимости военно-морских сил альянса и условно «потопить» один из фрегатов.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник среди участников учений.

По информации источника, в рамках манёвров была сформирована многонациональная группа, выполнявшая роль условного противника. Её действия координировала Украина. В состав группы входили подразделения США, Великобритании, Испании и других стран. Задачей было моделирование современных морских боевых действий, включая защиту портов и конвоев, а также атаки на морские коммуникации.

Во всех пяти сценариях учений «красная» команда, представлявшая условного противника, одержала победу над силами «синих». Украинская сторона задействовала морские дроны Magura V7 — небольшие безэкипажные катера, способные таранить корабли или применять установленное на них вооружение.

Украина представила несколько вариантов этого беспилотника. Один был оснащён разведывательным оборудованием и взрывным зарядом, другой — пулемётом. Кроме того, другие участники учений также использовали собственные модели беспилотных катеров.

Согласно правилам манёвров, реальные атаки на корабли не проводились. Для фиксации «поражения» было достаточно обнаружить цель и условно навести удар раньше экипажа корабля. Например, если беспилотник успевал «навестись» на радар корабля до того, как его замечал экипаж, считалось, что корабль поражён.

Во время одной из симуляций атаки на морской конвой условных ударов по фрегату оказалось настолько много, что, по оценке участников, в реальном бою корабль мог бы затонуть. При этом экипаж фрегата, как отмечает источник, даже не заметил приближения беспилотников.

По его словам, спустя несколько минут после условной атаки представители «синих» сил написали в общий чат вопрос о том, собирается ли противник вообще атаковать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com