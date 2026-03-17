Война против Ирана: открыт новый фронт 29 17.03.2026, 8:09

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Фото: ВВС США

(Обновляется) Онлайн-трансляция событий восемнадцатого дня войны.

Операция «Львиный рык», которую Израиль и США проводят против Ирана, во вторник, 16 марта, вступила в 18-й день. Союзные армии продолжают наносить тяжелые удары по режиму аятолл, Иран отвечает запусками ракет и дронов по территории Израиля и стран Персидского залива. В Ливане открыт еще один фронт — против «Хезболлы».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию:

22:01 Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командующего военизированными формированиями «Басидж» Голамреза Сулеймани в результате израильского удара.

Сообщение об этом распространили государственные СМИ. В нем не упоминается о судьбе секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который, по данным Израиля, также был убит.

21:42 Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в британском парламенте, рассказал, что на Ближнем Востоке сейчас находится 201 украинский военный эксперт и еще 34 готовы к развертыванию.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о военных экспертах, которые знают, как защищаться от беспилотников типа «Шахед», которыми Россия регулярно атакует Украину.

«Наши команды уже в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Мы работаем с несколькими другими странами. Сделки уже заключены. Мы не хотим, чтобы иранский террор против своих соседей имел успех», — заявил Зеленский.

20:46 Министерство обороны Кувейта сообщило, что за последние сутки средства ПВО перехватили в воздушном пространстве страны две иранские баллистические ракеты и 13 беспилотников. Легкие травмы получили два человека.

«За последние 24 часа система ПВО обнаружила две баллистические ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов противника в воздушном пространстве Кувейта. Они были перехвачены. Сообщается о двух пострадавших с незначительными травмами в результате падения обломков, их состояние стабильное. Значительного материального ущерба не зафиксировано», — говорится в сообщении представителя ведомства.

19:37 Нефтяные танкеры снова начинают проходить через Ормузский пролив, а попытки Ирана ограничить судоходство на этом маршруте не нанесли ущерба экономике США. Об этом 17 марта заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью CNBC.

По его словам, движение судов уже постепенно восстанавливается. В администрации рассчитывают, что конфликт с Ираном завершится в ближайшее время.

Хассетт отметил, что после стабилизации ситуации в течение нескольких недель это отразится и на ценах, по мере доставки нефти на перерабатывающие заводы.

19:09 Соединенные Штаты не нуждаются в помощи со стороны стран-членов НАТО на Ближнем Востоке, заявил президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он назвал отношения Вашингтона с союзниками «односторонним движением».

По его словам, государства НАТО не хотят вмешиваться в операцию против Ирана, «несмотря на то, что почти каждая страна решительно поддерживает наши действия» и считает, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

«Меня не удивляют их действия, поскольку я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности, в трудную минуту», — написал Трамп.

19.01 Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает завершения войны с Ираном в ближайшие дни

«Не думаю, что это произойдет на этой неделе, но это будет скоро», — сказал он журналистам в Белом доме.

При этом, по данным израильских источников, в Иерусалиме готовятся к тому, что боевые действия могут продлиться как минимум ещё месяц.

18.51 Израильские ВВС в течение сегодняшнего дня наносили удары по оперативникам и постам подразделения «Басидж» по всему Тегерану.

Армия обороны Израиля опубликовала кадры поражения контрольно-пропускного пункта на улице Пирузи в столице Ирана.

17.17 Израильская авиация нанесла новые удары по объектам «Хизбаллы» в южных пригородах Бейрута. Целями стали склады оружия и техники террористов.

17.08 Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию Али Лариджани - секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана и Голямрезы Сулеймани, командующего силами «Басидж», сообщает 9 канал телевидения Израиля.

16:24 Изгнанный наследный принц Ирана Реза Пехлеви заявил о приближении момента, который может стать решающим для смены власти в стране. По его словам, оппозиция ведет подготовку к масштабным действиям, рассчитывая на ослабление действующего режима.

12:53 Атаку Израиля по Иранскому космическому исследовательскому комплексу зафиксировали на видео.

12:50 Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Совбеза Ирана, фактический глава страны Али Лариджани ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля.

12:24 Израильские военные заявили, что в результате «точечного удара в Тегеране» был убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж».

«Вчера (понедельник) ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Голамрезу Сулеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж», — говорится в заявлении израильских военных.

9:20 Ночью дроны атаковали иранских силовиков в Тегеране.

9:19 Израиль ударил по штабу штурмовиков «Басидж» в городе Шираз.

8:10 Власти стран Персидского залива просят США не прекращать операцию против Ирана.

Изначально арабские государства Персидского залива не просили США вступать в войну с Ираном, но теперь многие из них призывают Вашингтон не останавливаться и не позволить Ирану диктовать политику в регионе. Об этом агентству Reuters сказали три правительственных источника в странах Персидского залива.

Изменение позиции региональных лидеров связано с тем, как Иран ответил на американо-изральские удары. Страны Персидского залива теперь опасаются, что если Ирану оставить значительное количество оружия или военно-промышленных объектов, то Исламская Республика сможет постоянно угрожать энергетическим ресурсам региона, как это происходит сейчас, когда Иран блокирует Ормузский пролив и наносит удары по объектам в соседних странах.

8:08 ЦАХАЛ атаковал в течение ночи три квартала в Бейруте.

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