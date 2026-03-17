Страх Лукашенко становится реальностью 23 17.03.2026, 13:45

20,960

Суд в Гааге, судивший друзей диктатора, занялся расследованием против него самого.

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) открыла расследование о предполагаемых преступлениях против человечности, совершенных режимом Лукашенко. Правителя может ждать суд в Гааге. Сайт Charter97.org посмотрел, кто из диктаторов был осужден МУС:

Слободан Милошевич

Бывший президент Югославии и лидер Сербии в 1990-е годы. Милошевич был обвинён в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликтов в Боснии, Хорватии и Косово. В 2001 году сербские власти передали его Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге.

Судебный процесс начался в 2002 году и стал одним из самых масштабных в истории международного права. Однако завершить его не удалось: в марте 2006 года Милошевич умер в тюремной камере в Гааге до вынесения приговора.

Чарльз Тейлор

Бывший президент Либерии, пришедший к власти после гражданской войны. Его режим был тесно связан с конфликтом в соседней Сьерра-Леоне.

Тейлора обвинили в поддержке повстанческой группировки «Революционный объединённый фронт», которая прославилась массовыми убийствами, пытками, использованием детей-солдат и жестокими нападениями на мирных жителей. В 2003 году он покинул пост президента, а спустя несколько лет был передан международному правосудию.

Процесс проходил в Гааге под эгидой Специального суда по Сьерра-Леоне. В 2012 году Тейлор был признан виновным по большинству пунктов обвинения и приговорён к 50 годам тюрьмы. Это был первый случай со времён Нюрнбергского процесса, когда международный суд осудил бывшего главу государства.

Радован Караджич

Политический лидер боснийских сербов во время войны в Боснии в 1990-е годы и президент самопровозглашённой Республики Сербской.

Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Наиболее тяжёлое обвинение касалось массового убийства более 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.

Караджич скрывался более десяти лет и был арестован в Сербии в 2008 году. В 2016 году суд признал его виновным, а позже апелляционная инстанция ужесточила наказание. Итоговый приговор — пожизненное заключение.

Ратко Младич

Главнокомандующий армией боснийских сербов во время войны в Боснии. Он считался одним из главных военных руководителей операций против боснийских мусульман и хорватов.

Младича обвиняли в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Центральным эпизодом дела стала резня в Сребренице, которую международные суды признали актом геноцида.

После многолетнего розыска Младич был арестован в Сербии в 2011 году и передан трибуналу в Гааге. В 2017 году суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.

Билана Плавшич

Одна из политических лидеров боснийских сербов в годы войны и бывший президент Республики Сербской.

Она была обвинена в преступлениях против человечности, связанных с этническими чистками во время боснийского конфликта. В отличие от многих других обвиняемых, Плавшич признала часть обвинений и сотрудничала со следствием.

В 2003 году трибунал в Гааге приговорил её к 11 годам тюрьмы. Она стала одной из самых высокопоставленных женщин-политиков, осуждённых международным судом.

Жан Камбанда

Бывший премьер-министр Руанды во время геноцида 1994 года, в ходе которого были убиты около 800 тысяч человек.

Камбанда стал первым в истории главой правительства, признавшим себя виновным в геноциде перед международным судом. Его судил Международный трибунал по Руанде. В 1998 году суд признал его виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пожизненному заключению.

Родриго Дутерте

Бывший президент Филиппины, известный своей жёсткой кампанией против наркотиков.

Правозащитные организации утверждали, что в ходе этой кампании тысячи людей были убиты полицией и неизвестными вооружёнными группами без суда и следствия. Эти события стали предметом расследования Международный уголовный суд.

Родриго Дутерте был арестован11 марта 2025 года после приземления в международном аэропорту Манилы полицией по ордеру Международного уголовного суда. Оттуда его доставили в Нидерланды, в Гаагу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com