Страх Лукашенко становится реальностью

Страх Лукашенко становится реальностью23
- 17.03.2026, 13:45
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Суд в Гааге, судивший друзей диктатора, занялся расследованием против него самого.
Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) открыла расследование о предполагаемых преступлениях против человечности, совершенных режимом Лукашенко. Правителя может ждать суд в Гааге. Сайт Charter97.org посмотрел, кто из диктаторов был осужден МУС:
Слободан Милошевич
Бывший президент Югославии и лидер Сербии в 1990-е годы. Милошевич был обвинён в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликтов в Боснии, Хорватии и Косово. В 2001 году сербские власти передали его Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге.
Судебный процесс начался в 2002 году и стал одним из самых масштабных в истории международного права. Однако завершить его не удалось: в марте 2006 года Милошевич умер в тюремной камере в Гааге до вынесения приговора.
Чарльз Тейлор
Бывший президент Либерии, пришедший к власти после гражданской войны. Его режим был тесно связан с конфликтом в соседней Сьерра-Леоне.
Тейлора обвинили в поддержке повстанческой группировки «Революционный объединённый фронт», которая прославилась массовыми убийствами, пытками, использованием детей-солдат и жестокими нападениями на мирных жителей. В 2003 году он покинул пост президента, а спустя несколько лет был передан международному правосудию.
Процесс проходил в Гааге под эгидой Специального суда по Сьерра-Леоне. В 2012 году Тейлор был признан виновным по большинству пунктов обвинения и приговорён к 50 годам тюрьмы. Это был первый случай со времён Нюрнбергского процесса, когда международный суд осудил бывшего главу государства.
Радован Караджич
Политический лидер боснийских сербов во время войны в Боснии в 1990-е годы и президент самопровозглашённой Республики Сербской.
Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Наиболее тяжёлое обвинение касалось массового убийства более 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.
Караджич скрывался более десяти лет и был арестован в Сербии в 2008 году. В 2016 году суд признал его виновным, а позже апелляционная инстанция ужесточила наказание. Итоговый приговор — пожизненное заключение.
Ратко Младич
Главнокомандующий армией боснийских сербов во время войны в Боснии. Он считался одним из главных военных руководителей операций против боснийских мусульман и хорватов.
Младича обвиняли в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Центральным эпизодом дела стала резня в Сребренице, которую международные суды признали актом геноцида.
После многолетнего розыска Младич был арестован в Сербии в 2011 году и передан трибуналу в Гааге. В 2017 году суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.
Билана Плавшич
Одна из политических лидеров боснийских сербов в годы войны и бывший президент Республики Сербской.
Она была обвинена в преступлениях против человечности, связанных с этническими чистками во время боснийского конфликта. В отличие от многих других обвиняемых, Плавшич признала часть обвинений и сотрудничала со следствием.
В 2003 году трибунал в Гааге приговорил её к 11 годам тюрьмы. Она стала одной из самых высокопоставленных женщин-политиков, осуждённых международным судом.
Жан Камбанда
Бывший премьер-министр Руанды во время геноцида 1994 года, в ходе которого были убиты около 800 тысяч человек.
Камбанда стал первым в истории главой правительства, признавшим себя виновным в геноциде перед международным судом. Его судил Международный трибунал по Руанде. В 1998 году суд признал его виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пожизненному заключению.
Родриго Дутерте
Бывший президент Филиппины, известный своей жёсткой кампанией против наркотиков.
Правозащитные организации утверждали, что в ходе этой кампании тысячи людей были убиты полицией и неизвестными вооружёнными группами без суда и следствия. Эти события стали предметом расследования Международный уголовный суд.
Родриго Дутерте был арестован11 марта 2025 года после приземления в международном аэропорту Манилы полицией по ордеру Международного уголовного суда. Оттуда его доставили в Нидерланды, в Гаагу.