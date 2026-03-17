В Лунинецком районе обнаружили аномалию

В Лунинецком районе обнаружили аномалию6
- 17.03.2026, 8:37
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На прудах гибнет рыба, а специалисты не могут установить причину.
На прудах Бохоново в Лунинце произошла гибель рыбы. Береговую линию обследовала районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с заинтересованными лицами.
Специалисты провели первичный осмотр берега – не было найдено потенциальных источников загрязнения объекта.
Пробы воды отвезут на анализ в Пинскую межрайонную лабораторию. А районное отделение ЖКХ приняло меры по сбору и утилизации погибшей рыбы.
Несмотря на то, что причина официально не установлена, специалисты отмечают, что продолжительные низкие температуры зимнего периода привели к образованию льда на водоемах толщиной до 40-50 см.
Этот фактор негативно сказался на уровне содержания кислорода в водных объектах.